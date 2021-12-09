Президент «Мираторга»: свинокомплекс под Почепом не навредит почве

Виктор Линник пообещал создать 61 рабочее место с минимальной зарплатой 45 тысяч рублей.
8 декабря состоялась рабочая встреча губернатора Брянской области Александра Богомаза и президента АПХ «Мираторг» Виктора Линника.
Недавно «Мираторг» начал строительство нового свинокомплекса в селе Семцы Почепского района. Как сообщает региональное правительство, документация по проекту полностью соответствует всем градостроительным и экологическим нормам. Строительные работы также ведутся в рамках закона.
Производственный комплекс возводят в рамках программы удвоения свиноводства и импортозамещения в стране. Размер инвестиций составляет 750 миллионов рублей. Проект предусматривает одновременное содержание в свинокомплексе 3400 свиноматок.
По словам Виктора Линника, по окончании реализации проекта в середине 2022 года в Почепском районе создадут 61 рабочее место с минимальной зарплатой 45 тысяч рублей в месяц. После выхода свинокомплекса на полную мощность размер ежегодных налогов в бюджет Брянской области составит порядка 10 миллионов рублей в год.
При строительстве комплекса используют новую технологию по переработке отходов жизнедеятельности животных – крытую лагуну. Нижний слой гидроизоляции препятствует проникновению органических веществ в верхние слои водоносного горизонта и почву. Верхний слой пленки призван сдерживать запах внутри лагуны и формировать благоприятную среду для переработки навоза.
«В планах компании наращивать мощности в регионе, который является одним из флагманских для «Мираторга», особый акцент будет сделан на развитии сельского хозяйства и выращивании зерновых культур», – отметил Виктор Линник.
За 10 лет «Мираторг» инвестировал в Брянскую область более 126 миллиардов рублей. В этом году размер налогов холдинга за деятельность всех предприятий, расположенных на территории Брянской области, превысил 3 миллиарда рублей. Средства распределят между бюджетами всех уровней. В Брянскую область поступит 1 миллиард рублей.
На предприятиях «Мираторга» работают более 10 тысяч брянцев.
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