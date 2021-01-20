Приговор бывшему директору Новозыбковского машзавода остался в силе

Смягчить наказание осужденному не удалось.

В Брянске областной суд оставил в силе приговор суда первой инстанции в отношении бывшего гендиректора Новозыбковского машиностроительного завода Олега Шевченко.

В октябре 2020 года районный суд признал Шевченко виновным в сокрытии средств на уплату налогов и сборов. Было установлено, что поступавшие на счета предприятия деньги руководитель вместо уплаты налогов направлял на погашение долгов перед кредиторами. Предприятие сейчас проходит процедуру банкротства.

Суд приговорил Шевченко к году лишения свободы условно и 150 тыс. рублей штрафа. Этот вердикт был оставлен без изменения.