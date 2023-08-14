Продуктовый набор подорожал в Брянской области

За месяц минимальный набор продуктов в Брянской области вырос в цене на 1,59%. Данные опубликовал Брянскстат.

Минимальная продуктовая корзина в Брянской области в конце июля стоила 5797,70 рублей. Цена набора за месяц выросла на 1,59%.

Дороже всего продуктовый набор обойдется в Клинцах. Он стоит 5821,31 рубля и за месяц подорожал на 2,17%. В Брянске цена чуть ниже — 5811,00 рублей. Рост составил 0,67%.

А в Новозыбкове цена на продуктовый набор за месяц снизилась на 5,28%. Он стал стоить 5616,82 рубля. В Навля цена одна из самых низких — 5316,36 рублей. Но за месяц она увеличилась на 2,37%.