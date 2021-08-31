Пять брянских брендов отправят на конкурс «Вкусы России»
Лучший продукт страны выберут народным голосованием.
Пять брендов представят Брянскую область во втором Национальном конкурсе «Вкусы России». Организатором конкурса выступил Минсельхоз РФ. Лучшие участники попадут в масштабную карту вкусов России и получат комплексную поддержку министерства, сообщает брянское правительство.
Народное голосование пройдет с 20 октября по 7 ноября. Россияне смогут поддержать свой регион и выбрать любимый продукт.
Брянскую область представят пять региональных брендов: «Рогнединский сыр», пряник «Брянский», «Сыр Стародубский», «Жуковские белые сыры», а также «Эликсир березы из Костеничи», который производят в суражском районе.
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