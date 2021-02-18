Работникам обанкротившегося НМЗ до сих пор не до конца выплатили зарплату

Задолженность по зарплате будет погашаться по мере реализации имущества завода.
Вчера врио зама губернатора Брянской области Николай Лучкин побывал на проходящем процедуру банкротства Новозыбковском машиностроительном заводе.
По информации правительства региона, оборудование во всех цехах и других помещениях предприятия сохранено, дорогостоящая техника, станки, сырье и шасси вагонов также никуда не пропали.
За осень прошлого года была проведена полная инвентаризация имущества завода.
Сейчас предприятие выставлено на продажу единым лотом. Проведена также малая оценка имущества ценой до 100 тыс. рублей. По мере реализации активов будет ликвидироваться задолженность по зарплате перед работниками завода, которая пока остается непогашеной.
Осенью 2020 года арбитражный суд постановил при реализации активов завода-банкрота сперва выплачивать деньги работникам, а только потом гасить задолженность по налогам перед бюджетами всех уровней.
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