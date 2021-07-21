Район дороги Брянск I – Брянск II назвали перспективным для застройки

Власти намерены сделать новые микрорайоны визитной карточкой города.

На встрече губернатора Александра Богомаза с руководителями строительных компаний обсудили перспективы развития областного центра.

Как сообщает региональное правительство, объемы ввода жилья обеспечат шесть крупных проектов – это застройка на территории бывшего аэропорта в Советском районе, на улице Флотской в Бежицком районе, в Мичуринском и Путевке Брянского района.

Еще одной перспективной территорией в правительстве назвали район новой автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск I – Брянск II.

«Мы должны сделать наши новые микрорайоны визитной карточкой города… Мы должны создавать условия для дальнейшего строительства на годы вперед¸ а не на ближайшие год-два», – заявил брянский губернатор.

Он поручил правительству региона, областной Думе и городской администрации создать дорожные карты по каждому микрорайону и в соответствии с этими планами вести застройку.