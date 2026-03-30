Транспорт

Расписание брянских электричек изменится из-за ремонта путей в начале апреля

2026, 30 марта 13:27
Расписание брянских электричек изменится из-за ремонта путей в начале апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.   

 

В Брянской области с 1 по 4 апреля на участке Брянск-Льговский – Синезёрки специалисты будут ремонтировать железнодорожные пути.  В эти дни изменится расписание пригородных поездов.  

1 и 2 апреля с 9:20 до 13:20 электричка №6557 Брянск-Орловский – Суземка отправится на 25 минут позже – в 13:08. На конечную станцию она прибудет также на 25 минут позже. 

4 апреля ремонт пройдёт с 13:10 до 17:10. Поезд №6684 Комаричи – Брянск-Орловский из-за этого проследует по укороченному маршруту. Он отправится в 11:09 до станции Синезёрки. Обратно он пойдёт в 14:48.

 

