Транспорт

Расписание брянских электричек изменится с 14 апреля из-за ремонта пути

2026, 13 апреля 09:05
Расписание брянских электричек изменится с 14 апреля из-за ремонта пути. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. 

 

Во вторник на станции Выгоничи и на перегоне Выгоничи – Пильшино стартует ремонт пути. Технологические «окна» назначены с 14 по 19 апреля с 11:30 до 15:30. 

В этот период изменится расписание пригородного поезда №6305 Брянск-Орловский – Унеча. Он отправляется в 12:51. Электричка проследует по укороченному маршруту до станции Выгоничи. В обратном направлении поезд выйдет в 14:57.

 

