Наука дорого стоит: как считают доходы руководителей брянских вузов

2026, 27 мая 19:08
Пока в Брянске не утихает обсуждение ректорских доходов (об этом подробно написал сайт АиФ-Брянск), региональная статистика даёт более широкую картину.

Средняя зарплата по Брянской области в 2025 году — около 66 тысяч рублей. Но это именно среднее: реальный разброс куда больше.

Больше всех в регионе зарабатывают работники финансовой и страховой сферы — в среднем 169 тысяч рублей. IT-специалисты получают вдвое меньше — около 84 тысяч. Администраторы — порядка 46 тысяч. Минимальный размер оплаты труда в области сейчас составляет 27 тысяч рублей. И есть те, кто получает даже меньше этой суммы.

На этом фоне доходы ректоров брянских вузов — от 260 до 410 тысяч рублей в месяц — действительно смотрятся как отдельная реальность. Региональным университетам приходится конкурировать за сильных управленцев с Москвой и федеральными научными центрами, и без высоких зарплат удержать их становится всё труднее.

Только вот молодые преподаватели, которые берут подработки, чтобы свести концы с концами, в этой логике оказываются за скобками.

