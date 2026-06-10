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Транспорт

Расписание брянских электричек изменится в праздничные дни

2026, 10 июня 10:11
Расписание брянских электричек изменится в праздничные дни
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Расписание брянских электричек изменится в праздничные дни. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. 

В честь Дня России на текущей неделе будет сразу три выходных. В предпраздничные и праздничные дни изменится расписание электричек в Брянской области. 

Поезд №6904 сообщением Брянск – Рославль не будет курсировать 11 июня, а выйдет в рейс 12 июня. Электрички №6601/6602 «Жуковка –Сещинская – Жуковка» выведены из расписания 12 и 14 июня. Они отправятся 11 и 13 июня. 

Пригородные поезда №6323/6324 сообщением Дятьково – Фаянсовая – Дятьково пойдёт по расписанию 12 июня, а 11 июня – курсировать не будут. 

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