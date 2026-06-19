Расписание поездов изменится в Брянской области из-за капремонта путей. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
С 22 июня по 3 июля пройдёт капитальный ремонт I пути перегона Сухиничи-Главные — Кудринская в Брянской области. Из-за этого изменится расписание некоторых пригородных и пассажирских поездов, курсирующих через Сухиничи.
Работы будут проводиться в интервале между 9:45 и 19:45. На этот период время поезда будут двигаться по одному пути в реверсивном режиме. Время отправления и прибытия у некоторых электричек и поездов дальнего следования изменится.