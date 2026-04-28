Здоровье

Юная брянская спортсменка стала второй на турнире по боксу в Тульской области

2026, 28 апреля 11:27
Юная брянская спортсменка стала второй на турнире по боксу в Тульской области. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте. 

 

В минувшие выходные в посёлка Первомайском Тульской области прошли межрегиональные соревнования по боксу на призы «Спартака». Участие в турнире приняли более 300 юношей и девушек в возрасте от 13 до 14 лет из 44 регионов.

Брянск успешно представила воспитанница спортшколы Дворца единоборств имени Артема Осипенко Виталина Соломникова. Она завоевала серебряную медаль.

