Юная брянская спортсменка стала второй на турнире по боксу в Тульской области

2026, 28 апреля 11:27

Юная брянская спортсменка стала второй на турнире по боксу в Тульской области. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В минувшие выходные в посёлка Первомайском Тульской области прошли межрегиональные соревнования по боксу на призы «Спартака». Участие в турнире приняли более 300 юношей и девушек в возрасте от 13 до 14 лет из 44 регионов.

Брянск успешно представила воспитанница спортшколы Дворца единоборств имени Артема Осипенко Виталина Соломникова. Она завоевала серебряную медаль.