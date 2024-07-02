Развитие ЖКХ и строительство соцобъектов в Брянской области обсудили в Совфеде

Развитие ЖКХ и строительство соцобъектов в Брянской области обсудил губернатор с сенаторами в Совфеде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Совете Федерации Федерального Собрания России проходят Дни Брянской области. Делегация региона во главе с губернатором Александром Богомазом приняла участие в расширенном заседании комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Там обсудили развитие строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в регионе.
«Комплексный подход к развитию и модернизации ключевых отраслей региона, позволили Брянской области прийти к высоким результатам. Мы уделяем большое внимание развитию ЖКХ и строительству социальных объектов. С 2017 года у нас заменено 458,5 км тепловых сетей большого диаметра, снабжающих теплом целые микрорайоны, что позволяет проходить отопительный сезон без серьезных аварий», – подчеркнул Александр Богомаз.
В этому году в регионе возводят сразу три новые школы на 1225 мест за федеральные деньги и пять – за счет областного бюджета. Также идёт строительство девяти физкультурных комплексов с бассейнами и трёх ледовых дворцов.
«Важно, что нас слышат и поддерживают. Сенаторы обратятся в Правительство России с предложением включить в государственные программы мероприятия по реконструкции Бордовичских водопроводных очистных сооружений, которые обеспечивают 60 % воды для населения Брянска, реконструкции набережной реки Десны и строительства напорных канализационных коллекторов в две нитки по пойме левого берега Десны», – добавил Александр Богомаз.
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