Велосипедиста сбила машина на брянской трассе в Трубчевском районе в минувшую пятницу. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Вечером 21 ноября на 9-м км автомобильной дороги «Трубчевск–Погар» в Трубчевском районе произошла авария. 40-летний водитель за рулём автомобиля «УАЗ» сбил 84-летнего велосипедиста. Пенсионер ехал по дороге в попутном направлении.
Велосипедист получил травмы. Его госпитализировали.
В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники полиции.