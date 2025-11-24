Велосипедиста сбила машина на брянской трассе в Трубчевском районе

2025, 24 ноября 10:20

Велосипедиста сбила машина на брянской трассе в Трубчевском районе в минувшую пятницу. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 21 ноября на 9-м км автомобильной дороги «Трубчевск–Погар» в Трубчевском районе произошла авария. 40-летний водитель за рулём автомобиля «УАЗ» сбил 84-летнего велосипедиста. Пенсионер ехал по дороге в попутном направлении.

Велосипедист получил травмы. Его госпитализировали.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники полиции.