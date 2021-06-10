Ремонт 11 километров брянской дороги растянули на два года (ВИДЕО)

Дорогу Суземка – Белая Березка в Трубчевском районе ремонтируют поэтапно.
В Трубчевском районе ремонт аварийного участка дороги протяженностью порядка 11 километров растянули на два года.
На состояние дороги пожаловался один из водителей, опубликовавший в соцсетях запись регистратора. «Вот так отремонтировали дорогу Трубчевск – Белая Березка. Финансов хватило только на 5 километров. А дальше?» – возмутился он.
Автомобилисту ответил представитель Управления автомобильных дорог Брянской области. Он сообщил, что «в 2021-2022 годах будет проведен ремонт 5 км 865 метров автомобильной дороги «Суземка – Трубчевск – Белая Березка».
Ремонт, пояснили в дорожном управлении, «будет проводиться поэтапно, начиная с наиболее проблемного участка протяженностью 2 км 797 метров в 2021 году».
Работы продолжатся в 2022 году. Через год дорожники отремонтируют еще порядка 3 километров.
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