Российские банки за время пандемии реструктуризировали брянцам почти 9 тысяч кредитных договоров

А 835 брянским заемщикам предоставили кредитные каникулы.

За время пандемии российские банки реструктуризировали жителям Брянщины 9,8 тыс. кредитных договоров на общую сумму 3 млрд рублей по собственным программам или в порядке, предусмотренном законом, и предоставили кредитные каникулы 835 брянским заемщиком.

С 20 марта 2020 года в банки поступило 17 тыс. обращений от жителей региона об изменении условий кредитования.

Как сообщает пресс-служба Банка России, кредитные учреждения обычно охотно идут навстречу добросовестным заемщикам, так как заинтересованы, чтобы те все-таки вернули долги, не переходя в разряд проблемных.

В конце прошлого года Банк России рекомендовал финансовым учреждениям использовать собственные программы реструктуризации долгов минимум до 31 марта 2021 года.