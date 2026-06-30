Руководителям агропромышленного холдинга присвоены звания «Герой Труда Брянской области»

2026, 30 июня 17:44

Руководителям агропромышленного холдинга присвоены звания «Герой Труда Брянской области». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В последний день июня 2026 года председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот провел 25-е заседание законодательного собрания. Участие в нём принял временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

Перед началом заседания прошла церемония награждения. Президенту АПХ «Мираторг» Виктору Линнику и председателю совета директоров Александру Линнику присвоены звания «Герой Труда Брянской области». Руководители региона оценили их вклад в развитие АПК и социальной сферы.

«Брянская область — один из ключевых стратегических центров компании. Холдинг обеспечивает занятость более 13 тыс. человек в сельской местности. Это крупнейший работодатель в аграрном секторе региона. В 2025 году налоговые отчисления в региональный бюджет превысили 1,9 млрд рублей, в бюджеты всех уровней – 8,6 млрд рублей», – уточнил Егор Ковальчук.

Также за существенный вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность Почетные грамоты Брянской областной Думы получили депутаты Госдумы Николай Валуев, Олег Матыцин, Николай Щеглов и депутаты регионального заксобрания Андрей Антюхов, Дмитрий Зубиков, Алексей Красников и Ольга Полякова.

Кроме того, Валентин Суббот вручил Почётную грамоту генеральному директору ООО «Жуковский Мотовелозавод» Александру Леонову. Руководитель парламента оценил его значительные трудовые успехи и достижения в производственной деятельности.