С 1 сентября работникам образования в Брянской области повысят заработную плату на 5 тысяч рублей

Решение было принято Правительством Брянской области.

С 1 сентября работники образования, которые работают в Брянской области, будут ежемесячно получать на 5 тысяч рублей больше.

Об этом сообщила сегодня, 27 августа, пресс-служба Правительства Брянской области.

