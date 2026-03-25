Сезонные ярмарки выходного дня в Брянской области откроются на следующей неделе

2026, 25 марта 13:22
Сезонные ярмарки выходного дня в Брянской области откроются на следующей неделе
Сезонные ярмарки выходного дня в Брянской области откроются на следующей неделе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Весной традиционно в Брянской области начинают работать ярмарки выходного дня. На них сельхозпроизводители региона могут продавать собственную продукцию. В этом году торговые площадки начнут работать 4 апреля.

В прошлом году в Брянской области работали 128 ярмарок. Более 3,3 тысяч бесплатных торговых мест получили аграрии. Жители региона по доступным ценам купили более 17 тысяч тонн картофеля, свыше 5 тысяч тонн плодоовощной продукции и более 3 тысяч тонн зерна.

«Дал поручение управлению потребительского рынка Брянской области, Брянской городской администрации и руководителям муниципалитетов проработать вопрос расширения мест продажи и открытия новых площадок и в Брянске, и в муниципальных районах», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

