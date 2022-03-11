Школу №72 в Брянске построят к сентябрю

В здании делают крышу и вставляют окна.

В 4-м микрорайоне Брянска продолжается строительство школы №72 на 1 225 мест. За год строители возвели четырёхэтажное здание. Сейчас на крыше делают вентиляционные каналы и кладут парапеты.

Внутри строители делают перегородки кабинетов, прокладывают электрику, устанавливают окна. А на прилегающей территории делают лестничные переходы с пандусами. Также продолжают строить теплотрассу.

Скоро строители приступят к планировке прилегающей к школе территории. Там разместят спортивные и игровые площадки.

Школа должна открыть двери 1 сентября.