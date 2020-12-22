Суд запретил продавать танк из брянского сквера

Арбитражный суд Брянской области отклонил требование конкурсного управляющего обанкротившегося завода пустить с молотка фронтновой Т-34, находящийся на балансе предприятия.

Областной арбитражный суд отклонил требование конкурсного управляющего брянского 85 ремонтного завода, проходящего процедуру банкротства, о возврате предприятию и выставлении на торги числящегося на балансе того танка Т-34, который стоит в сквере им. Морозова в Бежицком районе Брянска.

Сульи сочли кошунством в отношении к памяти о войне обходиться с танком как с обычным имуществои.

Танк, находившийся на балансе обанкротившегося предприятия, был установлен в сквере по инициативе депутатов горсовета год назад — в декабре 2019 года.

Конкурсный управляющий требовал выставить его на торги в числе 297 позиций принадлежащего заводу имущества.