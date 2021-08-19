Таджикистан защитит границу брянскими «Перехватчиками»

Представители правительства Таджикистана провели переговоры с Россией о поставках противотаранных барьеров «Перехватчик», производимых брянской компанией.
Обеспокоенная событиями в Афганистане таджикская сторона обратилась к российскому торгпредству и руководству компании «Локомотив-Дизель-Сервис» с просьбой рассмотреть возможность развертывания «Перехватчиков» на Таджико-Афганской границе.
В переговорах приняли участие начальник Главного управления защиты населения и территорий Джамшед Камолов, начальник управления войск Иззат Курбонов, начальник управления международного сотрудничества Махамаднаим Маризоев, начальник управления гражданской защиты Росим Аминов и другие представители Таджикистана.
Россию представляли торговый представитель Российской Федерации в Республике Таджикистан Евгений Кореньков, сотрудники торгпредства и директор компании-производителя противотаранных барьеров Сергей Горелов.
В результате переговоров достигнуто соглашение о поставке брянских «Перехватчиков» Таджикистану.
Противотаранный барьер «Перехватчик» представляет собой легкую разборную конструкцию, которую можно перевозить даже в багажнике легкового автомобиля. При этом буквально на несколько минут барьер превращается в непреодолимую преграду для автомобилей весом до 20 тонн. Работает устройство по принципу айкидо – использует энергию автомобиля для его остановки.
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