Технику и склады на Брянщине готовят к уборке зерновых

В Брянской области к уборке зерновых культуры готовят технику и склады. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провел оперативное совещание. Там обсудили готовность сельскохозяйственных предприятий региона к уборке зерновых культур. Они преступят к ней в третьей декаде июля.

Как рассказал директор департамента сельского хозяйства Сергей Симоненко, предприятия готовят зерноуборочную технику, сушильные комплексы и складские помещения. Так, у аграриев есть 990 зерноуборочных комбайнов. Они готовы на 98%. Зерносушилок на предприятиях 150 единиц. На складах специалисты проводят дезинсекцию.