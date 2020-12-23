Труд брянцев, переболевших коронавирусом, начал стоить дороже

Россияне, включая брянцев. готовы платить исполнителям с антителами от коронавируса в 1,5-2 раза дороже среднерыночной цены.

Сервис по поиску заказчиков и исполнителей YouDo, представленный и в Брянской области, опубликовал результаты исследования спроса на исполнителей с антителами к коронавирусу.

Результаты показывают: спрос на специалистов с такой «компетенцией» в декабре 2020 года вырос по сравнению с ноябрем в три раза. На это указывает динамика запросов на услуги, где в тексте упоминаются слова «антитела», «иммунитет», «переболевший коронавирусом».

Няням, водителям, сиделкам, уборщицам, мастерам маникюра, специалистам по домашнему ремонту и другим исполнителям заказчики готовы заплатить в 1,5-2 раза больше среднерыночной цены в соответствующем сегменте.

Так, уборщице с антителами при среднем чеке 2,5 тыс. рублей готовы заплатить 5 тыс., мастеру мелкого бытового ремонта — 1,7 тыс. рублей против среднего чека в 1 тыс. няне — 5 тыс. в день при среднем чеке 3 тыс., сиделке — 2 тыс. против 1 тыс., водителю для пассажирских перевозок — 4 тыс. за поездку в два конца против стандартных 2 тыс., а мастеру маникюра — 4,5 тыс. рублей при обычной цене в 2 тыс.

При расчетах использованы расценке в среднем по стране, включая Москву, Санкт-Петербург, нефтяные и северные регионы. Поэтому реальные расценки, предлагаемые в сервисе на Брянщине, могут отличаться.