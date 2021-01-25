У Брянщины есть шанс выбиться в лидеры российской IT-индустрии

Брянскую область отнесли к числу регионов, способных попасть в ТОП отечественных разработчиков программного обеспечения.

Некоммерческое партнерство «РУССОФТ» представило рейтинг российских регионов по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения по итогам прошлого года.

Брянщина не вошла ни в ТОП-5, ни даже в ТОП-30 регионов-лидеров отрасли. Но эксперты, составившие рейтинг, отнесли ее к числу регионов с максимальными шансами в будущем войти в тридцатку лидеров.

В частности, на Брянщине в последние годы растет уровень экспорта компьютерных услуг. По этом показателю наш регион уже занимает 16 место по стране.

В пятерку лучших флагманов IT-индустрии по итогам проглого года вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Татарстан и Новосибирская область.

В основу рейтинга легли уровень занятости население в создании программного обеспечения и объем экспорта компьютерных услуг.