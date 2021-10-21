Уганда планирует закупать жуковскую мототехнику

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Республики.

В рамках рабочего визита в Брянскую область чрезвычайный и полномочный посол Республики Уганда в Российской Федерации Джонсон Агар посетил ООО «Жуковский веломотозавод». Ранее на встрече с губернатором Александром Богомазом он сообщил о востребованности велосипедов и мототехники в африканских странах как доступного вида транспорта.

На встрече с руководством предприятия Джонсон Агара Олва отметил, что возможность поставки продукции «Жуковского веломотозавода» будет рассмотрена.

В 2017 году ООО «Жуковский веломотозавод» прошло процедуру международной инспекции производства и получило сертификат соответствия международным требованиям производства. В результате продукцию завода сертифицировали на соответствие требованиям стран ЕС, что позволяет поставлять мототехнику на экспорт по всему миру.

Уже произведены первые поставки в Финляндию, Швецию, Чехию, Сербию, Чили, Перу и США. В настоящее время объем экспортных поставок составляет около 30% от выпуска мототехники.