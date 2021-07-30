Управление ЖКХ Брянска ищет восемь инженеров и проектировщиков

Чиновники рассчитывают сэкономить бюджетные деньги за счет кадровых специалистов.

Депутаты Брянского горсовета согласовали введение девяти дополнительных штатных единиц инженеров и инженеров-проектировщиков в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщает горсовет, это позволит экономить бюджетные деньги и не обращаться к сторонним организациям при проведении разных видов работ.

«Увеличение числа штатных единиц – это возможность для молодых, талантливых инженеров и инженеров-проектировщиков проявить себя, показать свои знания и способности. Мы приглашаем, мы ждем новые кадры. Тех людей, которые готовы поработать на благо города. Это очень интересная работа, и самое главное, что она предполагает и личностный и карьерный рост. Поэтому обращаю особое внимание молодых специалистов на эти вакансии», – обратилась к соискателям глава города Марина Дбар.