В Брянске безработным раздали по 60 тысяч на открытие своего дела

Они обязаны вести предпринимательскую деятельность в течение года.

В горадминистрации Брянска прошло заседание временной городской комиссии по принятию решений о предоставлении единовременной выплаты безработным.

Как сообщает мэрия, на встречу пригласили трех соискательниц, желающих открыть собственное дело. Девушки представили проекты бизнеса по оказанию маникюрных услуг и открытию студии аэройоги. Члены комиссии единогласно приняли решение поддержать всех троих.

Деньги можно будет потратить на покупку оборудования, аренду помещения или рекламу. Согласно условиям программы, предпринимательскую деятельность необходимо вести в течение одного года. В противном случае 60 тысяч рублей придется вернуть в региональный бюджет.

Программа содействия начинающим предпринимателям реализуется в Брянской области с 2009 года. Она призвана помочь сделать первые шаги в бизнесе, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья.

Для этого государство оказывает единовременную финансовую помощь в размере 60 тысяч рублей на условиях софинансирования. Недостающую часть средств необходимо внести самостоятельно.