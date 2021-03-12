В Брянске идет реконструкция «Винного замка»

Работы взял на себя расположенный в здании ликеро-водочный завод.

В Брянске проводится реконструкция построенного в конце 19 века Казенного винного склада № 4, известного в народе как «Винный замок».

Как сообщает мэрия Брянска, реконструкцией памятника архитектуры занимается расположенный в здании завод по производству алкогольной продукции.

В частности, с фасада убрали кондиционеры и другие явно современные коммуникации и установили деревянные окна, вписывающиеся в общий архитектурный облик здания.

По завершении реконструкции в здание планируется водить экскурсии. Экскурсанты смогут узнать об истории и архитектурных особенностях здания.