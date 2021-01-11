В Брянске подорожал проезд в городском транспорте

С января стоимость одной поездки составляет 22 рубля при оплате наличными.

В брянских пабликах соцсетей активно обсуждается подорожание проезда на общественном транспорте областного центра. В частности, дискуссии вызвала опубликованная в одном из них фотография стикеров с новыми ценами поездки, размещенными в салоне автобуса — 22 рубля при оплате наличными и 20 — картой.

Впрочем, возмущаются ростом цены немногие. Большинство принимает этот факт как данность. Некоторые прогнозируют, что вслед за муниципальным транспортом поднимут цены и владельцы маршруток. Но есть и возражающие, что маршруткчикам невыгодно ради двух рублей терять часть пассажиропотока, который они привлекают более низкой ценой.

Некоторое недоумение вызвала, однако, разница в цене при оплате наличными и картой. Знающие люди поясняют, что это практикуется не только в Брянске для стимулирования пассажиров к безналичной оплате. В частности, в Москве поездка будет стоить не на два, а на 10 рублей дешевле, если оплатить ее картой МИР.

Отдельные комментаторы констатируют, что цена проезда по Брянску остается не самой высокой в стране и с подорожанием проезда. Например, одна поездка по Мурманску обходится в 35 рублей.