В Брянске построят канатную дорогу с подъемником (ВИДЕО)

Новое строительство анонсировал губернатор Александр Богомаз.
В Брянске разрабатывают проект канатной дороги. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Сейчас разрабатывается проект дороги с улицы с выходом на проспект Московский, а также со стороны Кургана Бессмертия в Володарский район Брянска. Дал поручение рассмотреть интересную инициативу жителей Брянска по строительству от железнодорожного вокзала канатной дороги с подъемником. Это даст развитие парку Соловьи и региональному туризму в целом, проект нужно проработать, – написал брянский губернатор (здесь и далее орфография и пунктуация автора. — Ред.). – Сегодня собираю финансистов, чтобы запустить работу по выделению средств из областного бюджета на реконструкцию площади Партизан и парка Соловьи и завершить ее до конца года».
По словам Богомаза, «эти знаковые для жителей Брянска должны засиять по-новому, чтобы люди гордились своим городом и могли комфортно отдыхать с семьями, с друзьями».
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