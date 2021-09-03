В Брянске разработали типовые проекты ларьков и киосков

Городские власти намерены привести облик нестационарных торговых объектов к единообразию.

Мэр Александр Макаров провел заседание коллегии, посвященное работе управления по строительству и развитию территории Брянска.

Начальник управления по строительству и развитию города Брянска Максим Коньшаков сообщил о разработке типовых архитектурных решений для нестационарных торговых объектов. Речь идет как об отдельно стоящих ларьках и киосках, так и входящих в состав остановочных комплексов.

В городской администрации разработали проект соответствующего постановления – сейчас он проходит согласование.

«Принятие данного нормативно-правого акта позволит привести к единообразию внешний облик нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории города», – заявил Максим Коньшаков.

«В предыдущие годы мы провели серьезную работу по упорядочению деятельности нестационарных торговых объектов. В Брянске не осталось незаконных киосков. Все НТО размещаются на территории города в соответствии с утвержденной схемой. Качественное изменение внешнего вида нестационарных торговых объектов станет логичным продолжением этой работы и, безусловно, позитивно отразится на облике городских улиц», – считает глава городской администрации Александр Макаров.

В 2020 году в Брянске провели шесть аукционов по размещению нестационарных торговых объектов, по итогам которых в городской бюджет поступило 37,3 миллиона рублей.