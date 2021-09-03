В Брянске разработали типовые проекты ларьков и киосков

Городские власти намерены привести облик нестационарных торговых объектов к единообразию.
Мэр Александр Макаров провел заседание коллегии, посвященное работе управления по строительству и развитию территории Брянска.
Начальник управления по строительству и развитию города Брянска Максим Коньшаков сообщил о разработке типовых архитектурных решений для нестационарных торговых объектов. Речь идет как об отдельно стоящих ларьках и киосках, так и входящих в состав остановочных комплексов.
В городской администрации разработали проект соответствующего постановления – сейчас он проходит согласование.
«Принятие данного нормативно-правого акта позволит привести к единообразию внешний облик нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории города», – заявил Максим Коньшаков.
«В предыдущие годы мы провели серьезную работу по упорядочению деятельности нестационарных торговых объектов. В Брянске не осталось незаконных киосков. Все НТО размещаются на территории города в соответствии с утвержденной схемой. Качественное изменение внешнего вида нестационарных торговых объектов станет логичным продолжением этой работы и, безусловно, позитивно отразится на облике городских улиц», – считает глава городской администрации Александр Макаров.
В 2020 году в Брянске провели шесть аукционов по размещению нестационарных торговых объектов, по итогам которых в городской бюджет поступило 37,3 миллиона рублей.
01.09.2021 16:49
Открытый урок безопасности провели железнодорожники в поселке Красный Бор Смоленской области
В День знаний в поселке Красный Бор, на пешеходном переходе через железнодорожные пути, прошел открытый урок безопасности для учащихся школы №5, расположенной недалеко от стальной магистрали. Железнодорожники вместе с сотрудниками транспортной полиции и прокуратуры встречали идущих в школу детей и их родителей, вручая ребятам тематические сувениры и красочные буклеты с информацией о правилах поведения на
01.09.2021 13:10
Властелины колец
21 августа во Дворце спорта «Юбилейный» прошёл финальный тур открытой межрегиональной любительской Лиги баскетбола 3х3 Дивизиона «Лига Регион». В торжественной церемонии открытия финального этапа соревнований приняли участие председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат регионального парламента Андрей Моргунов. Приветствуя участников спортивного праздника, Игорь Ляхов пожелал им красивой игры и, конечно, побед. – Баскетбол –
01.09.2021 12:58
Пюре на пять баллов
Вопрос организации питания в школах очень важен для родителей учащихся, не менее важен он и для самих детей. Растущий организм в период учёбы требует подпитки энергией, но еда должна быть не только полезной, питательной, но ещё и вкусной. Теперь ребята сами смогут ставить оценки поварам за школьные обеды. И к этому мнению взрослые обещают прислушаться
01.09.2021 12:56
Как я провёл лето?
Позади школьные каникулы. Ребята провели их по-разному: кто-то посвятил всё время отдыху, а некоторые подростки летом ходили на работу: в регионе по традиции была реализована программа временного трудоустройства несовершеннолетних. Ребята смогли заняться общественно полезным трудом и получить за это денежное вознаграждение. Рабочие места были созданы на базе школ, Станций юных натуралистов и туристов, Центров детского
01.09.2021 12:55
Встретимся в парке
Как в регионе меняются дворы и общественные пространства? Парк Пионеров, скверы возле танка и у самолёта в Смоленске – эти и другие популярные места отдыха последние годы заметно преобразились благодаря реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в состав нацпроекта «Жильё и городская среда». Общественные территории стали более современными и благоустроенными – смоляне
31.08.2021 14:28
Губернатор Смоленской области сломал ногу во время игры в баскетбол
Губернатор Смоленской области Алексей Островский проходит лечение в одной из больниц Смоленска из-за перелома правой ноги. Травму губернатор получил во время игры в баскетбол. Глава региона прошел черед две операции. Предстоит еще одна, самая сложная, операция. Об этом сообщили в ТАСС. “Губернатор получил сложнейшие спиралевидные переломы костей правой ноги со смещением и большим количеством осколков,