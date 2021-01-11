В Брянске ускорились темпы строительства ТРЦ «МегаГРИНН»

Работы на стройплощадке продолжаются, невзирая на зиму и затяжные праздники.

В Брянске отмечается ускорение темпов строительства торгового центра «МегаГРИНН», который возводят неподалеку от района Старого аэрпорта.

Площадь будущего ТРЦ составит 200 тыс. кв. метров, что станет для Брянска рекородом.

Предполагется, что в нем разместятся магазины, гостиница на 150 постояльцев, кинотеатр, фитнес-клуб, бассейны, ресторан, концертный зал на 1,3 тыс. мест и другие.

На прилегающей территории планируется обсутроить летние площадки с ландшафтным дизайном, зоны отдыха и парковку на 1,25 тыс. машин.