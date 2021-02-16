В Брянске выросла в цене продуктовая корзина

Минимальный набор продуктов в областном центре подорожал на 1.3%.

Брянскстат опубликовал данные о росте цен на продуктовые корзины в Брянске и других муниципалитетах региона по состоянию на конец января.

Согласно этим данным, в целом по региону минимальный месячный набор продуктов вырос в цене на 1,2% и теперь стоит 3 233 рублея 85 копеек.

В муниципалитетах региона своя динамика. В Брянске продуктовая корзина стоит 4 4347 рублей 94 копейки, рост составил 1,3%. В Навле — 4 225 рублей 57 копеек, в Новозыбкове — 4 105 рублей 64 копейки, в Клинцах — 3 990 рублей 48 копеек.