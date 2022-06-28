В Брянске выявляют нелегальных таксистов и репетиторов

С нарушителями ведут информационно-разъяснительную работу.

Налоговая служба продолжает выявлять в Брянске предпринимателей, неофициально оказывающих бытовые и другие услуги, осуществляют перевозки и репетиторство.

В отношении них проводят регулярные контрольные мероприятия, а также ведут информационно-разъяснительную работу по легализации доходов и уплаты налогов в бюджет, сообщает мэрия.

В результате такой работы в 2022 году в областном центре в качестве самозанятых уже зарегистрированы 2456 человек, что на 900 человек больше, чем в прошлом году.

«Теперь они будут легально трудиться, не опасаясь проверок налоговой службы и платить налоги в бюджет. Напомним, у самозанятых самые низкие ставки по налогу – 4% и 6%», – отметили в горадминистрации.