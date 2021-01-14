В Брянской области экспорт животных в 2020 году увеличился практически в два раза

В 2020 году брянские предприятия экспортировали 39,3 тысяч тонн различной продукции животного происхождения в страны ближнего и дальнего зарубежья, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской области. Это практически в 2 раза превышает аналогичный показатель прошлого года, когда было поставлено около 19,8 тысяч тонн грузов.

Из общего объема экспорта около 75 % пришлось на мясо и мясопродукты, 17% — на корма и кормовые добавки, около 6% — на кожевенное и техническое сырье и около 2% — на молоко и молочную продукцию.

В частности, мясо, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы экспортировались в Китай, Вьетнам, Азербайджан, Сербию, Монголию, Украину, Абхазию, Узбекистан, Таджикистан и Грузию.

Говядина, мясопродукты, субпродукты и полуфабрикаты говяжьи были отправлены в Китай, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Гонконг, Туркмению, Гану, Кот’д Ивуар, Украину и ряд других стран.

Технический жир и мокросоленые шкуры КРС экспортировались в Швецию, Польшу, Словению и Италию.

Корма и кормовые добавки (белковая кормовая смесь) поставлялись в Сербию, Турцию и Болгарию.

На территорию Украины была отправлена молочная продукция. В Гонконг также поставлялись свиные субпродукты.

Кроме того были осуществлены поставки в Республику Узбекистан около 1800 голов крупного рогатого скота.