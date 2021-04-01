В Брянской области планируют увеличить прибыль за счет сельского хозяйства

Готовность сельхозпредприятий Брянской области к проведению весенне-полевых работ обсудили на совещании в Правительстве региона.

Начало весенней посевной кампании идет с небольшой задержкой в сравнении с 2020 годом — на 2-3 недели, из-за погодных условий – обильных осадков и низких температур последние зимние месяцы.

По прогнозу вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2021 году составит порядка 950 тысяч гектар (на 28 тысяч гектар больше прошлого года), в том числе в сельхозпредприятиях — 920 тысяч гектар.

Как сообщил участникам совещания директор департамента сельского хозяйства Владимир Ториков, в этом году планируется достигнуть валового производства в хозяйствах всех категорий выше уровня прошлого года: зерна 2,3–2,5 миллион тонн, картофеля — 1,2 миллион тонн, овощей — более 120 тысяч тонн.