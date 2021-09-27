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В Брянской области ужесточат закон о заготовке древесины

2021, 27 сентября 09:00 Экономика
В Брянской области ужесточат закон о заготовке древесины
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Поправки приняты по инициативе региональной прокуратуры.

На первом после парламентских каникул заседании депутаты Брянской облдумы поддержали законодательную инициативу, разработанную региональной прокуратурой. Как сообщает облдума, вносятся поправки в закон «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Брянской области».

Сейчас в правовом поле законодательно не закреплен механизм, контролирующий целевое использование древесины, приобретаемой за цену существенно ниже рыночной для строительства или реконструкции жилья и сопутствующих построек. Законопроект предусматривает меры борьбы с возможными махинациями.

В прокуратуре, в свою очередь, пояснили, что «относительная доступность приобретения древесины и небольшая цена являются обстоятельствами, которые определяют интерес к данному способу получения древесины тех, кто занимается минимальной переработкой древесины». Покупатели древесины в таких случаях часто выступают формальным участником сделки.

«Как показывает практика прокурорского надзора, подобная ситуация получила широкое распространение в регионе. Одной из причин этого является отсутствие установленного механизма контроля за целевым использованием древесины, заготавливаемой в указанном порядке. В настоящее время подобный контроль законодательством не предусмотрен. Все это ведет к стремительной утрате лесных ресурсов», – отметили в прокуратуре.

На сентябрьском заседании закон приняли в первом чтении. Принятие закона в окончательной редакции ожидается на заседании Думы в октябре.

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