В Брянской области зафиксировали резкий спад кредитования физлиц

Жители региона стали реже брать кредиты из-за роста процентных ставок и ужесточения условий кредитования.

Брянская область вошла в число лидеров в России по спаду кредитования физических лиц.

Данные Банка России для «РИА Новости» проанализировали в БКФ. Так, в апреле уровень кредитования в Брянской области снизился на 59,6%.

Аналогичная ситуация наблюдается на Колыме (-60,5%), в Коми (-60,4%), и Белгородской области (-60,2%). Наименее сильный спад – в Якутии (-39,2%), Чечне (-43,3%), Севастополе (-43,8%) и Крыму (-44,2%).

Среднее сокращение по России составило -53%. В числе причин эксперты называют резкий рост процентных ставок и ужесточение условий кредитования.