В брянском правительстве сообщили о стабилизации цен на продукты

Стоимость мяса не претерпела изменений, сезонные овощи подешевели.

За последние 10 дней цены на основные социально значимые продовольственные товары не претерпели изменений. Об этом со ссылкой на Брянскстат заявили в правительстве региона.

В частности, речь идет о говядине, баранине, мясе кур, молоке, сметане, сахаре, черном чае, соли, муке, хлебобулочных изделиях, рисе, гречке, пшене и вермишели.

Дешевле, по данным брянского правительства, стали морковь, помидоры, картофель, огурцы, яблоки, яйца, мороженая рыба. Также стабилизировались цены на капусту и лук.