В двух районах Брянщины нашли более 70 га неиспользуемых с/х земель

В марте 2021 года Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям провели административные обследования земель сельскохозяйственного назначения в Выгоничском и Почепском районах.

Оказалось, пять земельных участков общей площадью 71 гектар не использовались.

В ближайшее время в отношении собственников земельных участков будут инициированы проверки соблюдения требований земельного закона.