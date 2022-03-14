В Дятьково отремонтируют дорогу

Работы пройдут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В этом году в городе Дятьково отремонтируют автодорогу по улице Крупской протяжённостью полтора километра. Работы проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В Управлении автомобильных дорог Брянской области отметили, что в прошлом году в Дятьково обновили улицу Ленина, а в позапрошлом – улицу Московскую.