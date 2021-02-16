В магазинах Брянска подешевел сахар

Купить сахар в городе можно по цене от 34 рублей за 1 кг.

В магазинах Брянска наблюдается снижение розничной цены на сахар.

В частности, в одном из сетевых магазинов города этот товар производства Воронежской области был обнаружен по цене 34 рубля за 1 кг.

Спрос на него довольно велик, но .и дефицита не наблюдается.

Предельная цена на сахар в рознице, утвержденная на федеральном уровне составляет 46 рублей за 1 кг.