В Сураже построят комбинат по производству картона

Инвестпроект по созданию нового предприятия планируется реализовать в 2021-2025 годах.

Власти Брянщины отбирают инвестиционные проекты, реализация которых требует создания объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Как сообщает официальный канал оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области в Телеграме, одним из таких проектов стало создание на базе АО «Пролетарий» в Сураже комплекса по производству и переработке картона на 200 рабочих мест.

Для его реализации нужно построить мост через реку Ипуть, который выведет грузовые перевозки предприятия за пределы райцентра.

Сейчас «Пролетарий» производить более 1 тысячи отгрузок в день. А после реализации инвестпроекта этот показатель вырастет вдвое.