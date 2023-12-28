В Сураже открыли мост через Ипуть
В Сураже открыли новый мост через реку Ипуть. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В сураже открыли движение по новому мосту через реку Ипуть. Это произошло одновременно с проездом техники по Славянскому мосту в Брянске. По видеотрансляции в церемонии участвовали губернатор региона Александр Богомаз и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.
Новый мост разгрузит центральные улицы Суража, убрав с них фуры АО «Пролетарий». Грузовой транспорт предприятия сможет сразу попасть на трассу Сураж-Унеча. Также жители улицы Лесной смогут быстрее добраться до центра Суража.
Новый мост обошёлся в 553,7 млн рублей.
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