Владельцы торговых точек у художественного музея в Брянске ушли оттуда после решения суда

Арбитражный суд признал торговые павильоны самостроем.

Владельцы торговых павильонов в крытых рядах возле здания художественного музея в Брянске стали покидать места, которые в них занимали и посредством объявлений на входе информируют клиентов о новых адресах.

Законность размещения торговых рядов рядом со зданием музея вызывала сомнения у брянцев давно. Теперь же точку в этом вопросе поставил областной Арбитражный суд, признавший их самостроем. Никакой разрешительной документации на павильоны при рассмотрении дела суду никто не предъявил.

Ранее музей отказался продлевать договор с владельцами павильонов, а те пытались добиться права торговать на привычных местах в суде.

Зданию же музея в ближайшее время предстоит ремонт.