Власти Брянщины хотят перевести магазины на круглосуточный график работы

Власти надеются, что это позволит раздробить поток покупателей и снизить вероятность распространения коронавируса.

В преддверье новогодних праздников власти Брянской области рассматривают вариант рекомендовать магазинам региона перейти на круглосуточный график или увеличить время работы на несколько часов.

Так они надеются в условиях традиционного роста посещаемости предприятий торговли в канун Нового года и Рождества разбить покупательский траффик и снизить вероятность распространения коронавируса, заболеваемость которым в регионе продолжает увеличиваться.

Покупателей и продавцов призывают также не забывать о масочном режиме, социальной дистанции и дезинфекции и напоминают, что в городе и области проводятся ежедневные рейды по предприятиям торговли, сервиса и обшепита на предмет соблюдения масочного режима их персоналом и клиентами, а на выявленных нарушителей составляются протоколы.