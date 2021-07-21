Власти Брянска купят автобусы

Это позволит продолжить транспортную реформу.

Депутаты Брянского горсовета обсудили возросшие доходы городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Доходная часть на 2021 год вырастет на 310,5 миллиона рублей, из которых 210,5 миллиона рублей – плановые поступления по налоговым и неналоговым доходам, 100 миллионов рублей – безвозмездные поступления из областного бюджета.

Деньги направят на приобретение автобусов в рамках совершенствования и развития маршрутной сети общественного транспорта, сообщает горсовет.

Также средства направят на капитальный ремонт дорог, реализацию проектов инициативного бюджетирования, приобретение продуктов для детских садов и капитальный ремонт в спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике.