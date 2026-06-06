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Врио губернатора Брянской области обсудил сотрудничество с вице-президентом — председателем Среднерусского банка Сбербанка

2026, 06 июня 15:49
Врио губернатора Брянской области обсудил сотрудничество с вице-президентом — председателем Среднерусского банка Сбербанка
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Врио губернатора Брянской области обсудил сотрудничество с вице-президентом — председателем Среднерусского банка Сбербанка. Об этом глава региона Егор Ковальчук рассказал в своих соцсетях.

 

На Петербургском международном экономическом форуме временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с вице-президентом — председателем Среднерусского банка Сбербанка Евгением Титовым. Речь шла об участии Сбера в реализации приоритетных инвестиционных проектов и развитии инфраструктуры Брянской области. Также Егор Ковальчук обсудил с представителем банка совместную работу по внедрению цифровых платформ на базе искусственного интеллекта и анализа больших данных для управления социально-экономическим развитием региона и повышения доступности технологий для жителей.

Они договорились о проведении рабочих встреч и консультаций по вопросам цифрового развития ключевых отраслей экономики Брянской области.

 

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