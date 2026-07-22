Систему удаленного управления подключили ещё на трёх брянских вокзалах

2026, 22 июля 16:12

Систему удаленного управления подключили ещё на трёх брянских вокзалах. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Ещё три вокзала в Брянской области подключили к автоматизированной системе удаленного управления. Она заработала в Дятькове, Выгоничах и Белых Берегах.

Благодаря системе диспетчер может дистанционно управлять работой вокзального комплекса: менять расписание на табло, транслировать объявления, следить за освещением и температурой, консультировать пассажиров по аудиосвязи. Круглосуточно специалисты могут следить за состоянием объекта и оперативно реагировать на изменения.

Всего к автоматизированной системе удаленного управления подключено 10 вокзалов. До конца года в их число войдёт посёлок Комаричи.