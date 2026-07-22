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Транспорт

Систему удаленного управления подключили ещё на трёх брянских вокзалах

2026, 22 июля 16:12
Систему удаленного управления подключили ещё на трёх брянских вокзалах
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Систему удаленного управления подключили ещё на трёх брянских вокзалах. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. 

 

Ещё три вокзала в Брянской области подключили к автоматизированной системе удаленного управления. Она заработала в Дятькове, Выгоничах и Белых Берегах. 

Благодаря системе диспетчер может дистанционно управлять работой вокзального комплекса: менять расписание на табло, транслировать объявления, следить за освещением и температурой, консультировать пассажиров по аудиосвязи. Круглосуточно специалисты  могут следить за состоянием объекта и оперативно реагировать на изменения. 

Всего к  автоматизированной системе удаленного управления подключено 10 вокзалов. До конца года в их число войдёт посёлок Комаричи.

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